Celine Dion: Nowa płyta "Courage" w listopadzie

Pochodząca z Quebecu gwiazda pop Celine Dion zdradziła szczegóły nowego albumu. Wydawnictwu ma towarzyszyć światowa trasa koncertowa. Album "Courage" ukaże się jesienią tego roku.

Celine Dion zapowiada nowy album /Marc Piasecki /Getty Images

"Nowy album to Celine jaką znacie. To Celine z nowymi producentami i nowymi tekściarzami... Brzmienie się trochę zmieni, muzyka się zmienia, ale ja zawsze pozostanę sobą" - powiedziała gwiazda na temat nowej płyty.

Wideo Ciao for now Las Vegas

Płyta otrzymała tytuł "Courage" i znajdą się na niej m.in. utwory napisane i nagrane wspólnie z inną wokalistką i autorką piosenek Sią. Album ma się ukazać w listopadzie tego roku, ale już przed premierą Celine Dion rozpocznie koncertową promocję krążka. Jej "Courage World Tour" startuje w Kanadzie, a koncerty w USA potrwają do połowy marca 2020 roku.

Celine Dion to popowa wokalistka, znana z poruszających ballad. Wśród jej przebojów znajdują się "Nothing Broken but My Heart", "The Power of Love", "Think Twice", "Because You Loved Me", "It's All Coming Back to Me Now", "My Heart Will Go On" czy "I'm Your Angel".



W 2016 roku wydała ostatnią, francuskojęzyczną płytę "Encore un soir". Ostatnio Dion można też było usłyszeć na soundtracku do filmu "Deadpool 2".

Clip Celine Dion Ashes (from the Deadpool 2 Motion Picture Soundtrack)

W swojej karierze wokalistka otrzymała pięć nagród Grammy, przyznawanych przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji, w tym m.in. w kategorii album roku za płytę zatytułowaną "Falling into You" oraz w kategorii nagranie roku za przebój "My Heart Will Go On".



Wychudzona Celine Dion na pokazie mody w Paryżu 1 6 Celine Dion pozuje podczas Paris Fashion Week Autor zdjęcia: Edward Berthelot Źródło: Getty Images 6

Dion jest drugą po Madonnie artystką z największą liczbą sprzedanych albumów muzycznych w historii - z liczbą ponad 200 milionów egzemplarzy sprzedanych na całym świecie. Może też poszczycić się tytułem drugiej zagranicznej artystki, po Mariah Carey, której nakład ze sprzedaży wydawnictw muzycznych w Japonii sięgnął najwyższego w historii.

Celine Dion: Nowa ikona stylu? 1 10 Celine Dion nie przestaje zaskakiwać. 49-letnia kanadyjska gwiazda wyraźnie odczuwa większą niż kiedykolwiek swobodę w modowych stylizacjach, na jakie się decyduje. Wydaje się, że kanadyjska wokalistka uporała się już ze śmiercią męża, Rene Angelila. Wieloletni menedżer i odkrywca talentu Celine Dion zmarł na dwa dni przed swoimi 74. urodzinami, 14 stycznia 2015 roku po długotrwałej walce z rakiem. Po raz pierwszy wykryto u niego tę chorobę w 1999 r., co skłoniło Dion do przerwania kariery. W połowie 2016 r. wokalistka wróciła do koncertowania oraz do studia nagraniowego. To wówczas do sklepów trafił jej francuskojęzyczny album "Encore Un Soir". Autor zdjęcia: P LE FLOCH/SIPA Źródło: East News 10

Za działalność na rzecz ojczyzny, rozpowszechnianie języka francuskiego oraz podtrzymywanie i rozsławianie tradycji kultury francusko-kanadyjskiej Dion otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym m.in. Order Kanady, Order Quebecu, honorowy doktorat kanadyjskiego Uniwersytetu w Laval oraz francuską Legię Honorową.