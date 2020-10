Celestial Season przed premierą płyty "The Secret Teachings"

Już w piątek, 23 października, światło dzienne ujrzy nowy album Celestial Season.

"The Secret Teachings" będzie szóstą, a zarazem pierwszą od 20 lat płytą doommetalowej formacji z Niderlandów.

Nowy album Celestial Season - którego korzenie sięgają początku lat 90. - wypuści rodzima Burning World Records.

Materiał ukaże się w wersji CD oraz w formacie dwupłytowego albumu winylowego.

Z innych wieści z obozu Celestial Season dowiadujemy się, że 30 października nakładem Vic Records na rynek trafi "The Merciful" - zbiór kompozycji z dwu pierwszych demówek zespołu z początku lat 90.

Z właśnie opublikowanym utworem "Lunar Child" Celestial Season możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "The Secret Teachings":

1. "The Secret Teachings Of All Ages"

2. "For Twisted Loveless"

3. "The Ouroubouros"

4. "Dolores"

5. "Long Forlorn Tears"

6. "Amor Fati"

7. "White Lotus Day"

8. "Salt Of The Earth"

9. "They Saw It Come From The Sky"

10. "Lunar Child"

11. "Beneath The Temple Mount"

12. "A Veil Of Silence"

13. "Red Water".