Ceaseless Torment: Liczy się tylko zwycięstwo (nowa płyta "Victory Or Death")

"Victory Or Death" będzie zarazem pierwszym materiałem thrashmetalowego kwartetu z Helsinek w barwach włoskiej wytwórni WormHoleDeath, z którą podpisano niedawno stosowne dokumenty.

Premiera odbędzie się 30 września."The End They Bring" (2014 r.) i "Forces Of Evil" (2017 r.), dwie poprzednie płyty Finów, wydała rodzima BWK Records.

Z innych wieści z obozu Ceaseless Torment dowiadujemy się, iż z grupą rozstał się niedawno gitarzysta Kim Lappalainen, który w tym roku dołączył do składu weteranów fińskiej sceny metalowej z Impaled Nazarene.

Zapowiedź trzeciej płyty Ceaseless Torment możecie sprawdzić poniżej:

Ceaseless Torment - szczegóły albumu "Victory Or Death":

1. "Final Sacrifice"

2. "Beyond The Boundaries Of Sanity"

3. "All Be Dead"

4. "Killing Commands"

5. "Funeral Pyre"

6. "Only Victory Or Death"

7. "Sons Of Sodom"

8. "Obsession Possession"

9. "Slaves Of Hell".