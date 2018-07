Cauldron: Nowa płyta "New Gods"

Metalowe trio Cauldron z Kanady przygotowało nowy longplay.

Cauldron nagrali nową płytę /Oficjalna strona zespołu

Piąty album grupy z Toronto zarejestrowano w rodzimym studiu Union Sound, gdzie za konsoletą zasiadł producent Chris Stringer.

Reklama

Płyta będzie mieć swą premierę 7 września pod banderą brytyjskiej Dissonance Productions (w Ameryce północnej dzięki The End Records).

Album "New Gods" Cauldron promuje aktualnie utwór "Letting Go". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Cauldron - Letting Go (Official Audio)

Na płycie "New Gods" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Prisoner Of The Past"

2. "Letting Go"

3. "No Longer"

4. "Save The Truth - Syracuse"

5. "Never Be Found"

6. "Drown"

7. "Together As One"

8. "Isolation"

9. "Last Request".