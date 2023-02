Category VI: Album "Firecry" gotowy. Kiedy premiera?

"Firecry", nowy materiał kanadyjskiego kwartetu, trafi na rynek 24 marca. Jego wydaniem zajmie się amerykańska Moribund Records (CD, cyfrowo).

Prócz ośmiu autorskich utworów na trzeciej płycie Category VI znajdziemy także przeróbkę numeru "Barracuda" z repertuaru Heart.

Dodajmy, że w składzie powstałego w 2010 roku Category VI figurują gitarzysta Geoff Waye, basista Keith Jackman, perkusista Patrick Tarrant oraz charyzmatyczna wokalistka Amanda Gosse.



Tytułowego utworu z longplaya "Firecry" Category VI możecie posłuchać poniżej:

Category VI - szczegóły albumu "Firecry" (tracklista):

1. "Firecry"

2. "Valkyrie"

3. "The Vultures Never Came"

4. "She Runs With Wolves"

5. "Heavy Is the Crown"

6. "Coven"

7. "The Cradle Will Fall"

8. "Burning Bridges"

9. "Barracuda" (przeróbka Heart).