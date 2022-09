Catalyst przed premierą albumu "A Different Painting For A New World"

"A Different Painting For A New World", pierwszy od trzech lat materiał Francuzów, nagrano w Boundless Productions Studio, gdzie nad przebiegiem sesji czuwali Clément Denys, Flavien Morel oraz Paul Loup. Za miks i mastering odpowiedzialny był HK Kraussa ze studiu Vamacara.

Okładkę zaprojektował francuski artysta Vincent Fouquet, który jest też autorem pracy zdobiącej "The Great Purpose Of The Lords", debiutanckiej płyty Catalyst z 2019 roku.

Drugi longplay aktualnych podopiecznych niderlandzkiej Non Serviam Records będzie mieć swą premierę 14 października. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), jako dwupłytowy album winylowy oraz drogą elektroniczną.

Teledysk do premierowej kompozycji "To Unleash Thy Heinous Fate" Catalyst możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "A Different Painting For A New World":

1. "Gathering Of New Forces"

2. "To Unleash Thy Heinous Fate"

3. "The Last Warning"

4. "Worms And Locusts"

5. "Arise Of The Anathema"

6. "Paragon Of Devastation"

7. "Behold Thy Purification"

8. "Peripeteia"

9. "The Catalyst's End"

10. "A Different Painting For A New World".