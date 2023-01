Catacomb: Debiutancki album weteranów (nowa płyta "When The Stars Are Right")

Okładkę albumu "When The Stars Are Right" zaprojektował ukraiński artysta Daemorph Art. Wśród 10 przygotowanych kompozycji znajdziemy także "Chapel Of Ghouls", przeróbkę Morbid Angel.

Debiutancki longplay Catacomb trafi na rynek 23 marca w barwach hiszpańskiej Xtreem Music. Wytwórnia z Madrytu szykuje szeroki wachlarz edycji, w tym wersję CD, winyl, kasetę oraz odsłony cyfrowe.

Dodajmy, że choć "When The Stars Are Right" to pierwsza duża płyta formacji, początki Catacomb sięgają roku 1990. Grupa, która ma w swoim dorobku szereg demówek, EP-ek i kompilacji, wracała na scenę dwukrotnie. Filarami wskrzeszonego w 2018 Catacomb są grający na basie wokalista Benjamin Bussy oraz gitarzysta prowadzący Anthony Derycke. Od 2020 roku skład formacji uzupełniają perkusista Bress (alias N. Destroyer z Necrowretch) i gitarzysta Ronan Kermarec.]

Reklama

Francuzi podzielili się właśnie z fanami "Waiting For The Stars", pierwszym singlem z debiutanckiej płyty. Możecie go posłuchać poniżej:



Wideo CATACOMB - Waiting for the Stars [2023]

Oto lista utworów albumu "When The Stars Are Right":

1. "The Kings Of Edom"

2. "Ruler Of This World"

3. "Servants Of The Old Ones"

4. "Waiting For The Stars"

5. "The Great Dreamer"

6. "Black Goat"

7. "In Your Blasphemous Name"

8. "Crawling Chaos"

9. "Blind Idiot God"

10. "Chapel Of Ghouls" (przeróbka Morbid Angel).