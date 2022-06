Castrator debiutuje. Kiedy premiera longplaya "Defiled In Oblivion"?

"Defiled In Oblivion", debiutancki album żeńskiego kwartetu rodem z Nowego Jorku, zarejestrowano pod okiem Joego Cincotty w jego Full Force Studio na Long Island. Okładkę zaprojektował ceniony na scenie ekstremalnego metalu, amerykański artysta Jon Zig.

Poza dziewięcioma autorskimi kompozycjami, pełnowymiarowy debiut grupy Castrator uzupełni przeróbka "Countess Bathory" Venom.

Pierwsza płyta zespołu trafi na rynek 22 lipca nakładem amerykańskiej Dark Descent Records z Kolorado (CD, na kasecie i winylu, drogą elektroniczną).



Do wzięcia udziału w nagraniach "Defiled In Oblivion" zaproszono trzech znakomitych gości. Są nimi Daniel Gonzalez, gitarzysta Possessed, Proscriptor McGovern's Apsû i Gruesome (w który występuje także Robin Mazen, basistka Castratora); oraz Kenny Andrews, gitarzysta prowadzący Obituary; a także Moyses Kolesne, gitarzysta brazylijskiego Krisiun.

Premierowej kompozycji "Dawa Of Yousafzai" formacji Castrator możecie posłuchać poniżej:

Oto program albumu "Defiled In Oblivion":

1. "Dawa Of Yousafzai"

2. "Tormented By Atrocities"

3. "Befoul My Existence"

4. "Inquisition Sins"

5. "Voices Of Evirato"

6. "Forsaken And Deprived"

7. "Sinister Mind"

8. "Purge The Rotten (Ones)"

9. "Tyrant's Verdict"

10. "Countess Bathory" (przeróbka Venom).