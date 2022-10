Casket Robbery: Album "Rituals Of Death" w szczegółach

"Rituals Of Death", pierwszy od sześciu lat album Casket Robbery z Madison w stanie Wisconsin, wyprodukował Troy Powell w studiu Unintended. Za miks i mastering odpowiedzialny był Christian Donaldson, uznany fachowiec, a zarazem gitarzysta kanadyjskiego Cryptopsy. Okładkę zaprojektował John Scott.

Dodajmy, że od 2017 roku wokalistką zespołu jest Megan Orvold-Scheider, prywatnie żona Cory'ego Scheidera, gitarzysty Casket Robbery.

"Evolution Of Evil", debiutancka płyta Casket Robbery, ujrzała światło dzienne w 2016 roku.

Nowy album Amerykanów trafi na rynek 11 listopada w barwach powiązanej z Nuclear Blast Records, francuskiej Blood Blast Distribution (CD, drogą elektroniczną).

Z opublikowanym niedawno utworem "Worm Food" Casket Robbery możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Casket Robbery - Worm Food (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Nie zapomnijcie też sprawdzić animowanego teledysku do wypuszczonego w zeszłym roku singla "Bone Mother":

Wideo Casket Robbery - Bone Mother (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Casket Robbery - szczegóły albumu "Rituals Of Death" (tracklista):

1. "Worm Food"

2. "Don't Forget The Eyes"

3. "Death's Dance"

4. "Post-Mortem"

5. "Beautiful Death"

6. "Bone Mother"

7. "The Hidden... The Hideous"

8. "Old Ones"

9. "Reanimate"

10. "Return To The Sky"

11. "From Hell".