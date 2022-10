Joanna Simon była śpiewaczką operową i zmarła na raka tarczycy w środę 19 października w wieku 85 lat. Nazajutrz przekazano informację o śmierci jej młodszej siostry, Lucy Simon. Kompozytorka znana z pracy na Broadwayu odeszła z powodu raka piersi w wieku 82 lat. W 2018 roku zmarł młodszy brat, Peter Simon. Miał wówczas 71 lat.

Carly Simon także walczyła z rakiem piersi - została zdiagnozowana w 1998 roku i udało jej się pokonać chorobę. "Byłyśmy trzema siostrami, które nie tylko na zmianę przecierały szlaki i wyznaczały sobie nawzajem kursy. Byłyśmy dla siebie nawzajem tajemnicami. Współgospodarzami wzajemnych wspomnień" - wyznała piosenkarka o relacjach z ukochanymi siostrami.

Kariera sceniczna Joanny Simon rozpoczęła się w 1962 roku. Wokalistka wielokrotnie występowała m.in. z Filharmonią Nowojorską i Filharmonią Wiedeńską. W 1986 roku przeszła na częściową artystyczną emeryturę - została telewizyjną korespondentką w zakresie sztuki, a w 1991 roku zdobyła nagrodę Emmy za reportaż o wpływie zdrowia psychicznego na kreatywność.

Carly Simon straciła obie siostry w ciągu dwóch dni

Lucy Simon natomiast osiągnęła sukces w 1991 roku. Zdobyła wtedy nagrodę Tony za muzykę do musicalu "The Secret Garden". Przez lata pracowała nad muzyką do innych muzycznych produkcji, m.in. filmu "The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom". Jeszcze przed śmiercią pracowała nad muzyką do nadchodzącej produkcji "On Cedar Street".

Carly oraz Lucy Simon przez pewien czas tworzyły także sceniczny duet - jako The Simon Sisters w latach 60. Później obie poszły w swoją stronę, a Carly wydała jeden z największych przebojów "You're So Vain".

W 2016 roku Carly opowiadała o siostrzanym trio jako "trzech dziewczynach, które zostały wychowane mówiąc bardzo podobnie, głosem mojej matki, sposobem w jaki wymawia słowa". "Wszystkie wymawiamy słowa całkiem podobnie" - mówiła.

Wspominała też, że mimo łączącej ich więzi ciężko było razem mieszkać - zwłaszcza w czasie trasy w latach 60.

"Nie mogłam trzymać swoich butów w pokoju, w którym ona była, albo który był naszym wspólnym salonem. Ona jest bardzo schludna, a ja nie. Trzymałam ten 'artystyczny nieład'. Nie potrafiłam się w tym wszystkim połapać. Nie mogłam codziennie ścielić łóżka. Próbowałam. Pamiętam, że mój pokój był na tyłach budynku. Wychodził na inne budynki, które były bardzo blisko. Joey [Joanna] starała się to wykorzystać, mówiąc: 'Spójrz na ptaki na zewnątrz. Czy to nie słodkie? Nakarmmy je" - wspominała piosenkarka.

Opowiadała wówczas także jak doszło do tego, że stały się rozpoznawalne. Wszystko zaczęło się od pierwszego koncertu w gejowskim barze na Cape Cod. "W pierwszej kolejności, kiedy pojechałyśmy tam autostopem, nie miałam pojęcia, że dostaniemy tę pracę" - powiedziała autorka wielu przebojów.

"Pojechałyśmy tam z pomysłem, że jeśli nie dostaniemy pracy jako piosenkarki, to po prostu spędzimy nasze lato ucząc się więcej grać na gitarze. Lucy nauczyłaby mnie tego. Miałybyśmy po prostu muzyczne lato chodząc w górę i w dół Commercial Street" - dodawała. Wkrótce jednak idąc ulicą uśmiechnął się do nich los - trafiły do baru, w którym publiczność zabawiał muzyk. Z powodu wojny w Wietnamie został wcielony do wojska, a na wakat wskoczyły Simon Sisters.