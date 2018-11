​Carly Rae Jepsen imprezuje w pojedynkę. Zobacz teledysk "Party For One"

W 2019 r. ma się pojawić nowy album ​Carly Rae Jepsen. Wokalistka zaprezentowała właśnie teledysk do singla "Party For One".

Prawie 33-letnia Carly Rae Jepsen wciąż stylizuje się na nastolatkę /Ethan Miller /Getty Images

Kanadyjska wokalistka karierę muzyczną rozpoczęła od startu w "Idolu" (zajęła 3. miejsce w piątej edycji show), krótko później podpisała kontrakt z wytwórnią MapleMusic, dzięki której w 2008 roku wydała album "Tug of War".



Jednak międzynarodowy sukces Carly Rae Jepsen przyniosła piosenka "Call Me Maybe", która dotarła na szczyty wszystkich liczących się list przebojów. Utwór znalazł się na EP-ce "Curiosity", poprzedzającej album "Kiss" (oba wydawnictwa ukazały się w 2012 roku).

Singel uzyskał status diamentowej płyty w USA, a na całym świecie rozszedł się w nakładzie 20 mln egzemplarzy.

Klip "Call Me Maybe" zanotował już ponad 1,11 mld odsłon.

"Piosenka 'Call Me Maybe' okazała się kluczem, dzięki któremu otworzył się przede mną cały świat. Ani ja, ani ktokolwiek inny się tego nie spodziewał" - mówiła o swoim wielkim sukcesie Kanadyjka.

W 2015 roku Carly Rae Jepsen zaprezentowała swój trzeci album zatytułowany "E*mo*tion". W klipie do piosenki "I Really Like You", która promowała to wydawnictwo, wzięli udział aktor Tom Hanks i rodak wokalistki Justin Bieber.

Dorobek Carly zamyka "E*MO*TION Side B" z 2016 r.

Teraz nominowana do Grammy, Juno i nagrody Polaris wokalistka nowy singel "Party For One". Za produkcję odpowiadają Captain Cuts i HIGHTOWER.

Piosenka jest zapowiedzią nadchodzącego albumu, którego premiera zaplanowana jest na 2019 rok.

Zdjęcia do teledysku "Party For One" zrealizowano w Nowym Jorku, a za reżyserię odpowiedzialna jest Bardia Zeinali.

Carly Rae Jepsen wykona premierowo "Party For One" w programie "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" w poniedziałek 5 listopada.

"'Party For One' to celebracja czasu spędzanego z samym sobą. Za rzadko cieszymy się własnym towarzystwem. Staram się pobyć sama od czasu do czasu. Piosenka reprezentuje też motywy z nowej płyty: o miłości nie tylko romantycznej, ale też do samego siebie" - mówi wokalistka, która 21 listopada skończy 33 lata.

