Carla Fernandes debiutuje po raz kolejny! Nowy utwór "OK" już dostępny

Carla Fernandes udowadnia, że można debiutować dwa razy. Artystka prezentuje swój pierwszy singel w języku polskim zatytułowany "OK".

Carla Fernandes wypuściła nowy singel "OK" /Dawid Ziemba /materiały prasowe

Carla Fernandes dała się już poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w "The Voice Kids" oraz swoich anglojęzycznych singli. Nagrywała z zagranicznymi artystami, a jej piosenki pojawiały się na wielu zagranicznych playlistach New Music Friday.



Clip Carla Fernandes OK

"OK" to drugi po "Sweatpants" w tym roku autorski singiel artystki i kolejna przebojowa propozycja po świetnie przyjętych "Jungle" czy "Entera" w duecie z Mattem Hunterem. Choć na ogół Carla tworzy i śpiewa w języku angielskim - artystka ma polsko-hiszpańsko-portugalskie korzenie - to tym razem wokalistka zaprezentowała autorski utwór w języku polskim, tym samym zaliczając swój drugi debiut!

O swoim najnowszym singlu Carla mówi:

"Utwór opowiada o tym, że czasami warto posłuchać własnego serca i kierować się intuicją. Przy podejmowaniu ważnych decyzji każdy zdaje się mieć różne opinie, które mogą przyćmić to, czego tak naprawdę chcemy MY".

Wraz z singlem na kanale Carli pojawił się także teledysk do najnowszego utworu powstały we współpracy z Dawidem Ziembą, odpowiedzialnym za wszystkie pozostałe teledyski wokalistki.