Cardi B zdradziła, że była molestowana przez fotografa podczas sesji zdjęciowej

Cardi B w najnowszym wywiadzie opowiedziała o jednej z bardziej nieprzyjemnych sytuacji, jakiej doświadczyła w swojej karierze. Podczas sesji zdjęciowej do pewnego magazynu fotograf, który ją wykonywał, proponował jej seks pokazując swojego penisa.

Cardi B była molestowana przez jednego z fotografów /Steven Ferdman/WireImage /Getty Images

Cardi B słynie z ciętego języka, gwiazda nie storni od ostrych komentarzy, nie boi się też poruszać kontrowersyjnych tematów. W najnowszym wywiadzie, którego udzieliła w programie "Untold Stories of Hip Hop" Angie Martinez, raperka wyznała, że doświadczyła molestowania ze strony jednego z fotografów. Gwiazda przyznała, że jest świadoma tego, że z molestowaniem boryka się na co dzień mnóstwo kobiet, a ona sama doświadczyła tego, o czym opowiadają kobiety w ramach globalnego ruchu #MeToo.



BET Awards 2019: Cardi B króluje 1 / 20 BET (Black Entertainment Television) Awards to nagrody, które mają na celu wspieranie i celebrację kultury afroamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych. Podczas uroczystej gali, oprócz wręczenia nagród, na scenie występują artyści z kręgu czarnej muzyki R&B, soul, hip hop, rap czy gospel. Tegoroczną ceremonię BET Awards otworzyła Cardi B. Źródło: Getty Images Autor: Frederick M. Brown udostępnij

Do drastycznego przekroczenia granic doszło podczas sesji zdjęciowej do jednego z magazynów, w którym miała znaleźć się Card B. Fotograf, który robił sesję najpierw kierował w stronę raperki niestosowne komentarze, po czym zbliżył się do niej i zapytał, czy chce się znaleźć na okładce, pokazując jednocześnie swojego penisa.



"Nigdy nie zapomnę, jak poszłam na sesję dla magazynu i fotograf próbował się do mnie zbliżyć. Powiedział: 'Chcesz dostać się do tego magazynu'? I pokazał mi swojego penisa. To było cholernie szalone" - zdradziła gwiazda.

Na tym jednak cała historia się nie zakończyła. Równie straszna była reakcja szefa magazynu na całą sytuacją:



"A wiesz co było bardziej szalone? To, że powiedziałam o tej sytuacji właścicielowi magazynu, a on spojrzał na mnie i zapytał: 'no i'?" - powiedziała Cardi B dodając: "Kiedy widzę, dziewczyny z akcji #MeToo, wiem, że przeszły to samo. To dzieje się każdego dnia".

Cardi B była bardzo tajemnicza opowiadając o swoich złych doświadczeniach. Gwiazda nie zdradziła ani tytułu magazynu, ani nazwiska fotografa, który dopuścił się molestowania. Raperka nie powiedziała też, kiedy wydarzyła się opisywana sytuacja. Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło na początkowym etapie jej kariery, Cardi bowiem stwierdziła, że już teraz takie historie się jej nie przytrafiają.

Cardi B: Nowe odkrycie amerykańskiego rapu 1 / 8 Cardi B (czyli Belcalis Almanzar) urodziła się 11 października 1992 roku w Nowym Jorku. Jej matka pochodziła z Trynidadu i Tobago, a ojciec z Dominikany. Źródło: Getty Images Autor: Alberto E. Rodriguez udostępnij