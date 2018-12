Cardi B zapowiada teledysk "Money"

Na Instagramie Cardi B pojawiła się zapowiedź jej najnowszego teledysku - "Money".

Cardi B szykuje niespodziankę? /Matt Winkelmeyer /Getty Images

"Teledysk do 'Money' ukaże się wkrótce" - napisała na swoim Instagramie Cardi B.

"Money" to pierwszy singel amerykańskiej raperki, jaki wydała po debiutanckiej płycie "Invasion of Privacy".

Piosenka miała swoją premierę pod koniec października. Wówczas też Cardi B zaprezentowała okładkę singla, na której prezentuje się nago.

Ostatni rok w amerykańskim hip hopie należał do Cardi B. Jej debiutancki album w pierwszym tygodniu sprzedaży rozszedł się w nakładzie ponad 255 tys. egzemplarzy.

Album w Stanach Zjednoczonych pokrył się podwójną platyną (ponad dwa miliony sprzedanych egzemplarzy), a promowały go takie hity jak "Bodak Yellow" i "I Like It".

