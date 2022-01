Cardi B zapłaci za pogrzeby 17 ofiar pożaru bloku na Bronksie

Wiadomości

Popularna, 29-letnia raperka zobowiązała się do pokrycia kosztów pochówku ofiar pożaru, który 9 stycznia ogarnął 19-pietrowy blok mieszkalny w nowojorskim okręgu Bronx. Artystka opłaci też koszty transportu zwłok do Gambii, ponieważ większość ofiar, to przyjezdni z tego afrykańskiego kraju.

Cardi B pomoże rodzinom ofiar wielkiej tragedii /Marc Piasecki/GC Images /East News