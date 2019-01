Cardi B z pierwszą rezydenturą w Las Vegas

Tej wiosny Cardi B rozpocznie swoją pierwszą rezydenturę w światowej stolicy hazardu - Las Vegas. To nie tylko duże wyróżnienie, ale też ogromne pieniądze, które idą w parze z podpisanymi koncertowymi kontraktami.

W prestiżowym Palms Casino Resort swoje rezydentury miały już największe gwiazdy - Britney Spears, Celine Dion, Jennifer Lopez czy Lady Gaga. Teraz do tego grona dołączy 26-letnia raperka Cardi B.



W kwietniu pojawi się ona na otwarciu nowego, ekskluzywnego lokalu KAOS.



Oprócz Cardi B na wiosenny występ zostali zaproszeni też inni artyści tacy jak: G-Eazy, DJ Kaskade i Skrillex.

Nie wiadomo jeszcze, ile koncertów w stolicy hazardu da raperka znana z przeboju "Bodak Yellow".

Ceny biletów mają wahać się od 25 dolarów do 500 dolarów.

Rezydencja w Las Vegas to kolejny sukces Cardi B, która nie tak dawno zebrała pięć nominacji do nagród Grammy, w tym za najlepszy album roku ("Invasion of Privacy").