Cardi B "WAP": Geezer Butler z Black Sabbath był zażenowany

Mimo że od premiery "WAP" Cardi B minęło już trzy miesiące, to utwór nadal wzbudza emocje. Tym razem wypowiedział się o nim Geezer Butler.

Cardi B i Megan Thee Stallion w klipie "WAP" /Atlantic Records/Ferrari Press /East News

Teledysk Cardi B "WAP" (sprawdź!) do sieci trafił 7 sierpnia, w którym gościnnie zarapowała Megan Thee Stallion. W ciągu trzech miesięcy teledysk wyreżyserowany przez Colina Tilleya obejrzano 285 milionów razy.

Reklama

Oprócz raperek pojawiały się w nim m.in.: Kylie Jenner, Normani, Rosalia, Rubi Rose, Sukihana oraz Mulato.

"WAP" (sprawdź!) osiągnęło najlepszy wynik w streamingu w pierwszym tygodniu wśród kobiet, okazał się jednym z trzech najchętniej streamowanych hiphopowych debiutów w historii oraz najczęściej odsłuchiwaną piosenką 2020 roku.

Clip Cardi B WAP - feat. Megan Thee Stallion

Raperki trafiły też na szczyt Billboard Hot 100. Cardi B stała się pierwszą raperką z hitem na szczycie Hot 100 w dwóch różnych dekadach oraz zaledwie trzecią raperką, która zadebiutowała na najwyższej pozycji notowania jako główna artystka.

"WAP" stał się jednym z największych przebojów tego roku, ale sama Cardi nie była do końca przekonana, czy powinna używać akurat takiego słownictwa w numerze. Raperka przyznała, że tekst był ryzykowny

"Nie do końca podobały mi się te stwierdzenia, ale nie potrafiłam wymyślić nic innego, co byłoby równie chwytliwe. Więc zostało tak jak jest" - stwierdziła w rozmowie z Vevo Footnotes.



Kylie Jenner w nowym klipie Cardi B 1 / 7 Kylie Jenner w klipie "WAP" Źródło: East News Autor: Atlantic Records/Ferrari Press udostępnij

Na temat "WAP" wypowiedział się natomiast Geezer Butler z Black Sabbath, który uznał hit za "odrażający".

"Muszę przyznać, że Cardi B wkurzyła mnie tym, o czym jest 'WAP'. To obrzydliwe" - tłumaczył.

"Mój znajomy nie znał tego utworu, a jego 10-letnia córka non stop go śpiewała. Pomyślałem 'o co chodzi'. Możesz go mieć na albumie, ale żeby robić z niego singel? To trochę przesada. Ale mam 71 lat. Jestem już zrzędliwym starcem" - podsumował.