Cardi B w końcu pokazała zdjęcie córeczki

Cardi B opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcie swojej pięciomiesięcznej córeczki.

Cardi B zaskoczyła fanów /Dimitrios Kambouris /Getty Images

"Moje serce" - napisała Cardi B przy zdjęciu swojej córeczki, Kulture.



Wideo Cardi B świętuje narodziny swojego pierwszego dziecka (Associated Press/x-news)

To pierwsza fotografia dziecka raperki, jaka pojawiła się w mediach. Dziewczynka przyszła na świat w lipcu i jest pierwszym dzieckiem Cardi B.

Ojcem Kulture jest natomiast członek hiphopowego składu Migos, Offset. Mimo dobrych relacji, w jakich pozostają Cardi B i raper, para zdecydowała się na rozwód.

"Od jakiegoś czasu próbowałam poradzić sobie z ojcem mojego dziecka. Jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi i dobrymi partnerami biznesowymi. On zawsze jest kimś, do kogo biegnę, aby z nim porozmawiać i mamy dla siebie dużo miłości. Ale sprawy nie układały się między nami od długiego czasu. To niczyja wina, myślę, że po prostu wyrośliśmy z miłości. Nie jesteśmy już razem. Nie wiem, może zająć trochę czasu, aby uzyskać rozwód" - poinformowała raperka.



