Cardi B powraca z nowym singlem "UP". Gorący teledysk podbija sieć

Do sieci trafił nowy numer Cardi B - "UP". Teledysk do niego w ciągu siedmiu godzin obejrzano ponad dwa miliony razy.

Cardi B w teledysku "Up" / Youtube /

Wielokrotnie nagradzana, sprzedająca płyty w milionowych nakładach Cardi B wraca dziś z wyczekiwanym singlem "Up", który wyprodukowali DJ SwanQo i Young Dza. Reżyserem klipu jest Tanu Munio.

Reklama

Razem z nowym singlem, premiery doczekał się miniserial "Cardi Tries", który dostępny jest w ramach nowej funkcji Messengera i Instagrama, Watch Together. Jak wskazuje tytuł, w ośmiu odcinkach przyglądamy się, jak Cardi stawia czoła nowym wyzwaniom, próbując zostać baleriną, nauczycielką czy mistrzynią sushi.

Poprzedni singel Cardi B, "WAP", ustanowił kilka imponujących rekordów. Był to najlepszy debiut w streamingu w historii amerykańskiego notowania (93 miliony w ciągu tygodnia), najlepszy pierwszy tydzień w streamingu wśród wszystkich artystek oraz jeden z trzech najchętniej streamowanych hiphopowych numerów wszech czasów. Cardi B okazała się też pierwszą raperką, która miała dwa przeboje na szczycie listy "Global Top 200" na Spotify. Podobne sukcesy odnotowała na Apple Music, zostając najpopularniejszą artystką w historii serwisu i zdobywając siódmy numer jeden na platformie, co w ciągu pięcioletniej działalności nie udało się żadnej innej wykonawczyni.

Clip Cardi B Up

Utworowi towarzyszył teledysk, który wyświetlono 335 milionów razy. W wyreżyserowanym przez Colina Tilleya klipie gościnnie wystąpiły same kobiece gwiazdy, w tym Normani, Kylie Jenner, Rosalía, Mulatto, Rubi Rose oraz Sukihana.

Odważny język i głośna osobowość, zapewniły Cardi B status kultowej supergwiazdy nie tylko obecnej epoki. Jest uwielbianą artystką, uznaną aktorką i przede wszystkim poważaną na całym świecie raperką.



"Cardi B oddziałuje na współczesną kulturę każdym swoim posunięciem... Dotyczy to zarówno mobilizowania ludzi do udziału w wyborach, wspierania innych artystek, jak i seksualnego wyzwolenia, o którym rapuje w 'WAP'. W 2020 roku jej bezpardonowy głos odbił się szerokim echem, a dokładnie takiego głosu świat potrzebował" - pisał magazyn "Billboard".