Cardi B nie zamierza ograniczać się do muzyki. Raperka rozkręca nowy interes

Choć ma dopiero 26 lat, już może poszczycić się ogromną sławą i popularnością. Na swoim koncie ma wiele uwielbianych przez fanów hitów, które królowały na pierwszych miejscach list przebojów. Cardi B nie ma zamiaru jednak poprzestać tylko na muzyce. Raperka planuje rozkręcić większy biznes i stworzyć m.in. program telewizyjny.

Cardi B chce stworzyć program telewizyjny /Michael Kovac /Getty Images

Jak donosi serwis TMZ, Cardi B planuje stworzyć program telewizyjny. Miałby on nosić tytuł "Bocktails with Cardi B".

Podobno raperka rozpoczęła już wszelkie procedury prawne, które mają na celu zastrzeżenie znaku towarowego. Według planów, program będzie miał charakter rozrywkowy.

Emitowany będzie w pojawiających się regularnie odcinakach, które będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i w internecie.



To jednak nie wszystko. Cardi B oprócz show, chce użyć znaku towarowego dla szeregu produktów. Będzie to m.in. linia ubrań: koszulki, bluzy, czapki, obuwie, spódnice, sukienki, bluzki, swetry, spodnie i szorty. Poza tym raperka myśli też o użyciu nazwy dla napojów alkoholowych, z wyłączeniem piwa i wszystkiego, co je zawiera.



Raperka ujawniła także ostatnio datę premiery zapowiadanego już od dawna singla "Press". Utwór ma trafić do serwisów streamingowych 31 maja. Wtedy też poznamy jego okładkę.



Przypomnijmy, że aktualnie Cardi B odwołała swoje najbliższe koncerty ze względu na kiepski stan zdrowia. Chodzi o komplikacje, które pojawiły się po operacjach plastycznych, jakie ostatnimi czasy przeszła.



W oświadczeniu, które wydał zespół raperki, mogliśmy przeczytać: "Cardi była nadgorliwa w powrocie do pracy, nie dała sobie czasu, aby w pełni wyzdrowieć po operacji. Jej wytężony harmonogram odcisnął piętno na jej ciele i teraz otrzymała ścisłe zalecenia lekarzy, aby w maju zrezygnować z pozostałych występów".

Jednocześnie Cardi B zapewniła, że wróci na scenę już we wrześniu i zrekompensuje fanom odwołane koncerty.



