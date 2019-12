Carcass: Posłuchaj nowego singla "Under The Scalpel Blade"

"Under The Scalpel Blade" - to tytuł nowego singla liverpoolskiego Carcass.

Jeff Walker (Carcass) w akcji /Gonzales Photo/Terje Dokken/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Utwór ukazał się w piątek, 13 grudnia, w wersji cyfrowej nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Singel pojawił się także na początku grudnia w edycji winylowej jako dodatek do amerykańskiego magazynu "Decibel".

Reklama

"Under The Scalpel Blade" znajdziemy na nowej, siódmej płycie Carcass. Następca powrotnego albumu "Surgical Steel" (2013 r.) będzie mieć swą premierę w 2020 roku.

"Zawsze trudno zdecydować, który utwór ujawnić, zwłaszcza biorąc od uwagę blisko siedmioletnią nieobecność. No i zanim spytacie, nie, tytuł nie jest plagiatem z albumu Disorder o tej samej nazwie" - zaznaczył Jeff Walker, frontman Carcass.

Posłuchaj kompozycji "Under The Scalpel Blade" Carcass: