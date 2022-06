"Hasta Los Dientes" to najnowszy singel z jej trzeciego albumu "Familia". Klip do "Hasta Los Dientes" miał swoją światową premierę w MTV Live, MTVU i w globalnej sieci kanałów MTV, a także na billboardach Paramount na Times Square.



Camila po raz kolejny zaprezentowała przebojową oprawę wizualną na równi z wielowymiarowym opowiadaniem historii. Piosenka łączy jej dwa talenty w jednym utworze, tworząc mieszankę kultur, stylów i smaków, jak nigdy dotąd.

Camila Cabello i sukces albumu "Familia"

"Familia" znalazła się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Top 200, plasując się jako jej trzecia płyta w Top 10. Natychmiast zebrała liczne pochwały. Pitchfork zauważył, że Camila "zwraca uwagę nie tylko na eksport kultury swojej ojczyzny, ale także na trudną sytuację jej ludzi. Jej serce naprawdę jest w Hawanie", a "Clash" nazwał płytę "luksusową celebracją łączącego gatunki popu". "The Guardian" pisał natomiast: "Niemalże bez wysiłku, pewna siebie Cabello stworzyła własną przestrzeń jako gwiazda popu".

Clip Camila Cabello Hasta Los Dientes feat. Maria Becerra

Camila rozpaliła także "Saturday Night Live" w NBC. Do tej pory płyta przekroczyła ponad miliard streamów.

Camila Cabello podbija świat

Camila zapowiadała album utworem "Bam Bam" z Edem Sheeranem, który zgromadził już ponad 100 odtworzeń i 33,4 miliona wyświetleń na YouTube. Wystąpiła w "The Late Late Show" z Jamesem Cordenem i połączyła siły z Sheeranem przy ich pierwszym wykonaniu na żywo "Bam Bam" podczas charytatywnego koncertu ITV na rzecz Ukrainy. Singel zdobył szerokie uznanie krytyków i fanów.

Świętując wydanie płyty, Camila dała koncert na TikToku "Familia: Welcome to the Family", który trendował na całej platformie. Spektakl został stworzony przy użyciu przykuwającego wzrok XR, wzbogacając śpiew i choreografię Camili o hipnotyzujące efekty wizualne, wyjątkową scenografię i wspaniałe kostiumy. Artystka stworzyła wirtualny świat dla każdej wykonywanej przez siebie piosenki, prowadząc publiczność w surrealistyczną podróż przez nieustannie zmieniającą się rzeczywistość. Cheche Alara pełnił funkcję producenta muzycznego, dyrektora muzycznego i kompozytora oryginalnej muzyki do produkcji, a Charlotte Rutherford była dyrektorem kreatywnym.

Wraz z albumem, "Bam Bam" i "psychofreak" pojawiły się w najszybciej rozwijającej się nowej mobilnej grze muzycznej Beatstar. Ekskluzywna współpraca z 24-milionową społecznością poprzedziła nadejście "Familii". 2 miliony graczy zapisało "Bam Bam" w swoich kolekcjach i wygenerowało prawie 8 milionów odtworzeń.

Kim jest Maria Becerra?

María Becerra jest największą miejską gwiazdą popu w Argentynie. Niecałe dwa lata od debiutu reprezentowała latynoskich artystów na rozdaniu nagród Grammy, występując u boku J Balvina. W zeszłym roku piosenkarka z Quilmes w Buenos Aires, przeszła do historii jako pierwsza artystka z czterema piosenkami w pierwszej piątce na argentyńskiej liście Billboard Hot 100. Dzięki debiutanckiemu albumowi "Animal", Becerra została nominowana do Latin Grammy Award jako najlepsza nowa artystka.



Do tej pory współpracowała ze światowymi artystami, takimi jak Camila Cabello, J Balvin, Becky G i Rauw Alejandro. Jest najczęściej słuchaną na Spotify artystką z Argentyny, a jej teledyski zgromadziły ponad miliard wyświetleń na Youtube. Utrzymuje silną pozycję w mediach społecznościowych - jej fanbase na Instagramie liczy 8,6 milionów obserwujących. Gotowa podbić świat, Becerra jest najbardziej obiecującą nowicjuszką muzyki latynoskiej.