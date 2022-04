Aby uczcić wydanie płyty, artystka prezentuje teledysk do "psychofreak" z Willow, który zadebiutował na całym świecie w MTV oraz na billboardach Paramount na Times Square. Wizualizacja otwiera świat "Familii".

Camila przygotowała scenę pod album utworem "Bam Bam" z Edem Sheeranem, który zgromadził już ponad 100 milionów odtworzeń i 33,4 miliona wyświetleń na Youtube. Dała zapierający dech w piersiach występ w "The Late Late Show" Jamesa Cordena i połączyła siły z Sheeranem przy ich pierwszym wykonaniu na żywo "Bam Bam" podczas charytatywnego koncertu ITV na rzecz Ukrainy.



Singel zdobył szerokie uznanie krytyków i fanów. "Bam Bam" został wyprodukowany w składzie Ricky Reed, Edgar Barerra i Cheche Alara. Piosenkę napisali Camila Cabello, Ed Sheeran i Ricky Reed.

Clip Camila Cabello Bam Bam - ft. Ed Sheeran

W ramach promocji nowego albumu Camila dała koncert na TikToku "Familia: Welcome to the Family".

Spektakl został stworzony przy użyciu przykuwającego wzrok systemowi XR, wzbogacając śpiew i choreografię Camili o hipnotyzujące efekty wizualne, wyjątkową scenografię i wspaniałe kostiumy. Artystka stworzyła wirtualny świat dla każdej wykonywanej przez siebie piosenki, prowadząc publiczność w surrealistyczną podróż przez nieustannie zmieniającą się rzeczywistość. Cheche Alara pełnił funkcję producenta muzycznego, dyrektora muzycznego i kompozytora oryginalnej muzyki do produkcji, a Charlotte Rutherford była dyrektorem kreatywnym.

Wraz z albumem, "Bam Bam" i "psychofreak" pojawiły się w najszybciej rozwijającej się nowej mobilnej grze muzycznej Beatstar. Ekskluzywna współpraca z 24-milionową społecznością poprzedziła nadejście "Familii". 2 miliony graczy zapisało "Bam Bam" w swoich kolekcjach, co wygenerowało prawie 8 milionów odtworzeń.

"'Familia' wyróżnia się jako najbardziej osobiste, pełne pasji i potężne dzieło artystki" - czytamy w zapowiedzi płyty.

Kim jest Camila Cabello?

Urodzona na Kubie piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i aktywistka, nominowana do wielu nagród Grammy Camila Cabello, przekracza wszelkie granice muzyki i kultury popularnej. Jest pierwszą Latynoską, która osiągnęła diamentowy certyfikat dzięki przebojowi "Havana" z Young Thugiem, który jest najczęściej odtwarzaną piosenką wszech czasów wykonaną przez jakąkolwiek piosenkarkę.



Zdobyła dziesiątki nagród, w tym dwie Latin Grammy, pięć American Music Awards i Billboard Music Award. W 2018 roku jej pełnometrażowy debiutancki album "Camila" uplasował się na 1. miejscu listy Billboardu i pokrył się platyną. Otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album pop, a "Hawana (Live)" zdobyła nominację w kategorii najlepszy wykonanie pop.



Wraz z sukcesem potrójnie platynowego singla "Never Be The Same" ponownie przeszła do historii jako pierwsza artystka z dwoma singlami na 1. miejscu z debiutanckiego albumu.



W 2019 roku połączyła siły z Shawnem Mendesem w "Señorita". Multiplatynowy hymn zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepsze wykonanie pop duet/grupa. Jej drugi album "Romance" osiągnął platynę, w rezultacie czego stała się pierwszą artystką od czasu Adele, która znalazła się na szczytach zestawień Billboard 200, Hot 100 i Artist 100.