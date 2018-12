Camila Cabello chce odpocząć przed kolejnym albumem

Zbliżający się do końca 2018 rok upłynął Camili Cabello pod znakiem promowania debiutanckiej płyty i koncertowania. Amerykańska wokalistka zapowiada wymarzoną przerwę, podczas której zamierza odpocząć.

Camila Cabello ma za sobą udany rok /Emma McIntyre /Getty Images

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku ukazał się debiutancki solowy album Camili Cabello, która wcześniej opuściła szeregi Fifth Harmony.

Mająca kubańskie korzenie wokalistka ma za sobą intensywne miesiące, w trakcie których promowała swoją płytę. Oprócz występów na festiwalach, ruszyła również w trasę koncertową z Taylor Swift i Charli XCX.

Ostatnio Camila wyznała na Twitterze, że zamierza zrobić sobie przerwę przed rozpoczęciem prac nad kolejnym albumem.

"Biorę sobie pierwszą prawdziwą przerwę od sześciu lat - zamierzam odpocząć i zebrać inspiracje do nowej ery, nie mogę się doczekać" - napisała gwiazda.

Camila z zespołem Fifth Harmony pożegnała się pod koniec 2016 roku. Jej album "Camila" przyniósł przeboje "Havana" z Young Thugiem (ponad 700 mln odsłon klipu, zobacz!) i "Never Be the Same" (posłuchaj!). W ciągu pierwszych 24 godzin trafił na pierwsze miejsce serwisu iTunes w ponad 100 krajach.

Camila Cabello w tym roku zebrała szereg nagród. W listopadzie tryumfowała na ceremonii MTV EMA 2018, zdobywając cztery statuetki (w tym najważniejszą dla najlepszego artysty). Tyle samo nagród otrzymała na gali Amercian Music Awards.

