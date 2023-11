Caligula's Horse z nowym albumem "Charcoal Grace”. Kiedy premiera?

Szósta płyta Australijczyków trafi do rąk miłośników progresywnego metalu 26 stycznia 2024 roku. Jej wydaniem zajmie się niemiecka InsideOut Music, która szykuje limitowaną wersję CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy oraz odsłonę cyfrową.

Pierwszy od czterech lat materiał Caligula's Horse pilotuje singel "Golem".

"To ciężko brzmiąca kompozycja z naciskiem na riffy i rozpędzoną rytmikę" - precyzują muzycy z antypodów.

Do singla "Golem" powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Caligula's Horse Golem

Na płycie "Charcoal Grace" znajdziemy dziewięć kompozycji. Oto ich lista:

1. "The World Breathes With Me"

2. "Golem"

3. "Charcoal Grace I: Prey"

4. "Charcoal Grace II: A World Without"

5. "Charcoal Grace III: Vigil"

6. "Charcoal Grace IV: Give Me Hell"

7. "Sails"

8. "The Stormchaser"

9. "Mute".