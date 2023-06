Cadaver: Album "The Age Of The Offended" w szczegółach

Szósty longplay deathmetalowców powstał w Daufembach Studio, Villa Necro, Studio Tomb i Studio Studio. Okładkę zaprojektowało Fleshflies. W sesjach nagraniowych uczestniczyli gościnnie Ronni Le Tekrø, gitarzysta TNT, oraz Eilert Solstad, koncertowy basista Cadaver .

Album "The Age Of The Offended" ujrzy światło dzienne 21 lipca nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że trzon Cadaver to Anders Odden, grający na gitarze i basie wokalista i lider zespołu, oraz belgijski perkusista Dirk Verbeuren, były muzyk Soilwork, a od 2016 roku bębniarz Megadeth .

Reklama

Muzycy podzielili się właśnie z fanami nową kompozycją "Scum Of The Earth" , której możecie posłuchać poniżej:

Clip Cadaver Scum Of The Earth (LYRIC VIDEO)

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej wideoklip do tytułowego utworu z płyty "The Age Of The Offended":

Clip Cadaver The Age Of The Offended

Cadaver - szczegóły albumu "The Age Of The Offended" (tracklista):

1. "Sycophants Swing"

2. "Postapocalyptic Grinding"

3. "Scum Of The Earth"

4. "The Age Of The Offended"

5. "Death Revealed"

6. "The Shrink"

7. "Crawl Of The Cadaver"

8. "The Drowning Man"

9. "The Sicker, The Better"

10. "Dissolving Chaos"

11. "Deadly Metal"

12. "The Craving"

13. "Freezing Isolation".