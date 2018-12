Były mąż Amy Winehouse wściekły. Będzie wojna o hologram gwiazdy?

Blake Fielder-Civil - były mąż Amy Winehouse - w programie "Good Morning Britain" nie zostawił suchej nitki na rodzinie wokalistki po ich zgodzie na zorganizowanie trasy koncertowej z hologramem gwiazdy.

W październiku tego roku media obiegła informacja, że rodzina Amy Winehouse dała zielone światło na trasę koncertową hologramu wokalistki. Cyfrowe odtworzenie wizerunku Amy Winehouse wykonała firma Base Hologram.



Wszystkie dochody z trasy Amy Winehouse mają trafić na konto fundacji imienia zmarłej piosenkarki, która zajmuje się osobami uzależnionymi do środków odurzających.

Na temat pomysłu tournée hologramu gwiazdy w ostrych słowach wypowiedział się jej były mąż Blake Fielder-Civil, który był gościem programu "Good Morning Britain".



Fielder-Civil zwrócił przede wszystkim uwagę na fakt, że nie będziemy mieli do czynienia z hologramem, a zbiorem starych materiałów.

Wideo