Do zdarzenia miało dojść w niedzielę wieczorem (7 kwietnia) w Chief's Bar w Nashville. Muzyk, według relacji policjantów, którzy znajdowali się nieopodal tego miejsca, miał wyrzucić krzesło barowe z szóstego piętra "bez uzasadnionego powodu".



Rzucone z budynku krzesło spadło obok policjantów. W związku z incydentem przesłuchani zostali pracownicy baru (ci mieli zeznać, że muzyk śmiał się po wyrzuceniu krzesła z budynku), a także zabezpieczono nagrania z kamer. Właścicielem Chief's Bar jest inny muzyk - Eric Church.



Wallen za swój wybryk został aresztowany. Usłyszał też trzy zarzuty - lekkomyślnego stwarzania zagrożenia dla funkcjonariuszy policji, zakłócenia porządku publicznego oraz stwarzania zagrożenia dla społeczeństwa.

Muzyk po przesłuchaniu, a następnie wpłaceniu 15 tys. dolarów kaucji opuścił areszt. W sprawie głos zabrał jego prawnik.

"Wieczorem o 22:53 Morgan Wallen został aresztowany w centrum Nashville za lekkomyślne stwarzanie zagrożenia i zakłócenia porządku. W pełni współpracuje z władzami" - czytamy.

Kim jest Morgan Wallen?

Morgan Wallen to wokalista i autor piosenek muzyki country. Jego kariera rozpoczęła się w szóstej edycji "The Voice" , nabrała rozpędu w 2018 roku, kiedy to wydał album "If I Know Me", na którym znalazły się takie przeboje country jak: "Up Down", "Whiskey Glasses" i "Chasin' You". Kolejna płyta "Dangerous: The Double Album", przyniosła mu ogromny sukces komercyjny i zrobiła z Wallena jednego z największych gwiazd muzyki country.

Była to pierwsza płyta country w historii zestawienia Billboard 200, która utrzymywała się na pierwszym miejscu przez siedem tygodni. Jego kolejna płyta - "One Thing At a Time" w 2023 roku utrzymywała się na szczycie Billboard 200 przez 18 tygodni ,a wszystkie 36 piosenek z albumu trafiły do zestawienia Billboard Hot 100.

Wallenowi w dojściu na szczyt nie przeszkodziły jego wybryki. W 2020 roku został aresztowany w Nashville za zakłócanie porządku po tym, jak wszczął awanturę w jednym z barów. W 2021 roku serwis TMZ. com ujawnił nagranie, na którym muzyk posługiwał się rasistowskimi zwrotami. Po ujawnieniu wideo Wallen przeprosił za swoje zachowanie i zawiesił karierę na kilka miesięcy. Następnie wpłacił 300 tys. dolarów na Black Music Action Coalition.