"Żaden dwulatek nie ma ochoty pracować, ale ja nie miałam innego wyboru" - powiedziała Taylor Momsen w jednym z wywiadów, wspominając, że karierę jako modelka zaczęła w naprawdę wczesnym wieku.

"Jako dziecko nie miałam przyjaciół, bo cały czas musiałam pracować. Nie miałam prawdziwego życia" - opowiadała, ale krótko po tej publikacji stwierdziła, że jej słowa zostały przekręcone i wyciągnięte z kontekstu. Zaznaczyła, że jest wdzięczna rodzicom za wszystko, co dla niej zrobili.

Gdy miała 3 lata, pojawiła się w telewizyjnej reklamie. Przełomową rolą był występ w filmie "Grinch: Świąt nie będzie" z 2000 r. 7-letnia wówczas Taylor zagrała Cindy Lou Who u boku Jima Carreya w tytułowej roli Grincha. Dziewczynka zrobiła furorę za sprawą nietypowej fryzury i słodkiego uśmiechu.



W późniejszych latach zagrała jeszcze w popularnym serialu "Plotkara", a w 2011 r. Momsen ogłosiła, że kończy przygodę z aktorstwem, by skupić się na muzyce.

Taylor Momsen stoi na czele grupy The Pretty Reckless. Jak dziś wygląda 30-letnia wokalistka?

Od 2008 r. stoi na czele nowojorskiego zespołu The Pretty Reckless. Dwa lata później grupa wydała swój debiutancki album "Light Me Up", a cztery lata później płytę "Going To Hell" która znalazła się na piątym miejscu listy Billboard Top 200. Na tym albumie pojawiły się takie hity jak: "Heaven Knows" ( sprawdź! ), "Fucked Up World" ( sprawdź! ), czy "Follow Me Down" ( posłuchaj! ).



Trzecia płyta zespołu "Who You Selling For" pozwoliła im zająć miejsce pierwsze listy Mainstream Rock Songs, dzięki kawałkowi "Take Me Down" ( posłuchaj! ), który zyskał uznanie magazynów Vogue, Nylon, Billboard i wielu innych. The Pretty Reckless mają na swoim koncie ponad pół miliarda odtworzeń oraz liczne wyprzedane koncerty w tym podczas trasy z Guns N' Roses. Na scenie występowali również z takimi rockowymi gwiazdami, jak m.in. Evanescence, Marilyn Manson czy Fall Out Boy.



Clip The Pretty Reckless Only Love Can Save Me Now

W 2017 roku doszło do tragicznych wydarzeń, które głęboko wstrząsnęły zespołem. W trakcie trasy koncertowej, po występie w Detroit, Chris Cornell (wokalista Soundgarden i jeden z wokalnych idoli Taylor Momsen) popełnił samobójstwo. Z tego powodu The Pretty Reckless zawiesili swoją działalność i przestali koncertować. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, kiedy przyjaciel i producent zespołu Kato Khandwala zginął w wypadku motocyklowym w kwietniu 2018 r.

"To bardzo nami wstrząsnęło. Posypaliśmy się i zaczęliśmy nadużywać różnych substancji. Musieliśmy zdecydować, czy możemy dalej tworzyć. To był wybór pomiędzy śmiercią i pójściem naprzód" - powiedział gitarzysta Ben Phillips.

Clip The Pretty Reckless And So It Went

W lutym 2021 r. grupa powróciła ze swoim czwartym albumem "Death by Rock and Roll". Gościnnie pojawili się na nim: Tom Morello (gitarzysta Rage Against The Machine i Audioslave, posłuchaj "And So It Went"! ), Matt Cameron (perkusista Soundgarden i Pearl Jam) i Kim Thayil (gitarzysta Soundgarden).