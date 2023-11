Ola Ray to amerykańska aktorka, która w przeszłości była modelką "Playboya". Jednak najbardziej znana jest z tego, że wystąpiła jako dziewczyna Michaela Jacksona w jednym z najsłynniejszych teledysków wszech czasów, czyli klipie, a właściwie trwającym niemal 14 minut krótkometrażowym filmie "Thriller" nakręconym przez Johna Landisa.

Ponad ćwierć wieku po premierze świat ponownie usłyszał o Ray. W maju 2009 r. pozwała Króla Popu za jej zdaniem należne tantiemy. Aktorka twierdziła, że podpisała z Jacksonem umowę gwarantującą jej 2,5 proc. zysków płynących z teledysku.

"Byłam tak podekscytowana udziałem w 'Thrillerze'. Wiedziałam, że to będzie coś wielkiego. Prawdopodobnie zrobiłabym to nawet za darmo, ale Michael Jackson dał mi kontrakt" - mówiła Ray w rozmowie z "Daily Mail".

Jackson zmarł niespełna dwa miesiące po pozwie Ray, 25 czerwca 2009 r. Trzy lata później doszło do ugody z rodziną zmarłego wokalisty - Ray miała wówczas otrzymać 75 tys. dolarów. Dodajmy, że oficjalny klip ma ponad 943 mln odsłon.

Ola Ray, w rozmowie z mediami mówiła, że mimo udziału w najpopularniejszym teledysku wszech czasów, była zmuszona wychowywać swoją córkę w biedzie.

Utwór "Thriller" pochodzi z płyty Jacksona o tym samym tytule, która ukazała się w 1982 roku. Album jako pierwszy w historii został uhonorowany 30-krotną platyną za sprzedaż ponad 30 mln egzemplarzy w USA. To z niego pochodzą takie przeboje amerykańskiego wokalisty jak "Billie Jean" czy "Beat It".

W ostatnim czasie 63-letnia aktorka i była modelka zaczęła promować się na TikToku. W ub. r. wypuściła książkową biografię "The Thrill of It All". "Mam nadzieję, że ta książka będzie przewodnikiem dla młodych ludzi, którzy z otwartymi oczami będą przybywać do Hollywood z wielkimi aspiracjami. Moje oczy widziały wiele, a moje stopy zawędrowały daleko. Tak, to był thriller" - pisała w zapowiedzi.

Jak dziś wygląda Ola Ray?

