W wieku 63 lat na atak serca w swoim domu w Estonii zmarł Pete Shelley, wokalistka punkrockowej grupy Buzzcocks.

Pete Shelley (Buzzcocks) miał 63 lata /Karl Walter /Getty Images

Pete Shelley był współzałożycielem grupy Buzzcocks, która odniosła jeden z największych sukcesów na brytyjskiej scenie punkrockowej.

Do największych przebojów formacji należą utwory "Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)", "What Do I Get?" i "Orgasm Addict".



Założony w 1976 r. zespół swój pierwszy duży występ zaliczyła jako support przed Sex Pistols w Manchesterze.

Grupa rozpadła się w 1981 r., a do życia powróciła osiem lat później.

Shelley wydał też solowe płyty "Sky Yen", "XL1", "Homosapien" i "Heaven & the Sea". Sporą popularnością cieszyły się single "Telephone Operator" i zakazany przez BBC "Homosapien" (za tekst odnoszący się do gejowskiego seksu).