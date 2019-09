Budka Suflera: Romuald Lipko potwierdza przeszczep wątroby. "Ta walka ma sens"

W najnowszym wpisie na Facebooku Romuald Lipko potwierdził, że przeszedł operację. Zmagający się z chorobą nowotworową lider i kompozytor reaktywowanej Budki Suflera przygotowania do powrotnej trasy koncertowej obecnie dogląda ze szpitalnego łóżka.

Romuald Lipko (Budka Suflera) potwierdził, że przeszedł poważną operację /Tomasz Radzik/Agencja SE / East News

Romuald Lipko wraz z kolegami z Budki Suflera miał być gościem u Kuby Wojewódzkiego. W wyemitowanym we wtorek (17 września) programie pojawili się tylko perkusista Tomasz Zeliszewski i basista Mietek Jurecki, a sam gospodarz ujawnił, że Lipko przeszedł operację przeszczepu wątroby.

Wielu fanów było tym zdziwionych i do końca nie chciało uwierzyć w informacje o operacji muzyka.

Ten sam zdecydował się opowiedzieć, jak obecnie wygląda jego stan.

"Już za niespełna dwa tygodnie rusza wielka trasa koncertowa Budki Suflera. Mam ogromną nadzieję i wiarę w to, że stanę wtedy pośród moich przyjaciół na scenie i będę mógł zagrać wspaniały koncert. Tak jak zwykle: z energią i radością. Przygotowania do trasy koncertowej chwilowo doglądam ze szpitalnego łóżka. To prawda, przeszedłem operację. Nie pierwszą w mojej walce o zdrowie i zapewne nie ostatnią. Jestem silny, bo dzięki Wam widzę sens tego, co robię" - napisał Lipko na Facebooku.

"W tych trudnych chwilach nie skupiam się jednak wyłącznie na sobie. Jestem moimi myślami z tysiącami osób dotkniętych chorobą. Z doświadczenia wiem, jak ważne w procesie leczenia są marzenia, wiara w odzyskanie zdrowia oraz wsparcie rodziny i przyjaciół... Otoczony kręgiem najbliższych mi osób nadal planuję i marzę: o powrocie na scenę, o nowych piosenkach, o wspaniałych wykonaniach doskonale Wam znanych przebojów. Perspektywa trasy koncertowej każdego dnia dodaje mi sił w walce o zdrowie. Wasze zaangażowanie, ciepłe słowa i chęć udziału w naszych koncertach pokazują mi, że ta walka ma sens" - podkreśla lider Budki Suflera.

Przypomnijmy, że pierwsze informacje o powrocie Budki Suflera pojawiły się w maju.

Wówczas lider lubelskiej formacji, klawiszowiec i kompozytor Romuald Lipko ogłosił powrót, a u jego boku pojawili się Tomasz Zeliszewski (perkusja) i Mieczysław Jurecki (bas).

Na powrót do zespołu nie dał się przekonać Krzysztof Cugowski, dlatego nowym wokalistą został Robert Żarczyński, frontman cover bandu Budka Band, cieszący się uznaniem muzyków Budki Suflera.

Szykowana na jesień trasa "45 lat. Powrót do korzeni" ma objąć w sumie osiem koncertów. Budkę mają wspierać przyjaciele - wokaliści niegdyś związani z zespołem: Urszula, Izabela Trojanowska i Felicjan Andrzejczak (to on śpiewał wielki przebój "Jolka, Jolka pamiętasz", posłuchaj!).

Zespół szykuje też nowy materiał - jego zapowiedzią jest pierwszy singel "Gdyby jutra nie było" zaśpiewany już przez Żarczyńskiego. Również po raz pierwszy zagrali w tym utworze gitarzyści Dariusz Bafeltowski i Piotr Bogutyn.

Za muzykę do "Gdyby jutra nie było" odpowiada Lipko, za tekst ( sprawdź! ) - Marek Dutkiewicz, odpowiedzialny za słowa wielu przebojów grupy.

"Czy będzie kontynuacja w postaci albumu? Oczywiście, reaktywowaliśmy przecież zespół i to jest naturalne, że najpierw pokazuje się jeden, czy dwa utwory, a potem większą całość" - mówił PAP Life Lipko. "Mogę obiecać, że pozostałe piosenki będą równie interesujące" - dodał lider zespołu.



Oto terminy koncertów reaktywowanej Budki Suflera:

29.09 - Kraków, Tauron Arena

2.10 - Warszawa, Torwar

5.10 - Poznań, Arena

11.10 - Gdańsk, Ergo Arena

13.10 - Wrocław, Hala Stulecia

20.10 - Szczecin, Netto Arena

25.10 - Katowice, Spodek

1.12 - Lublin, Hala Globus.