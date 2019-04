BTS: Teledysk "Boy with Luv" z Halsey i singel "Make It Right" stworzony z Edem Sheeranem

Południowokoreańska grupa K-popowa zaprezentowała teledysk do nagranej z Halsey piosenki "Boy with Luv". Boysband ujawnił także, że jeden z utworów, znajdujących się na albumie "Map of the Soul: Persona", został napisany we współpracy z Edem Sheeranem.

BTS i Halsey nagrali razem utwór "Make It Right". /Kevin Mazur/BBMA2017 /Getty Images

BTS to najpopularniejszy k-popowy boysband. W 2017 roku grupa znalazła się na piątej pozycji stworzonej przez magazyn "Forbes" listy najbardziej wpływowych osobistości w Korei. Już rok później zespół uplasował się na jej szczycie.



Grupa nagrała właśnie swoją kolejną płytę "Map of the Soul: Persona", który światło dzienne ujrzała 12 kwietnia.



Jak od jakiegoś czasu zapowiadano, płyta ta ma być "początkiem czegoś nowego" w karierze popularnej grupy.



Szczególne zainteresowanie fanów wzbudził kawałek, który BTS nagrał z wokalistką Halsey -"Boy with Luv". Stworzono do niego także teledysk, który możemy obejrzeć już w sieci.



Clip Halsey, BTS Boy With Luv feat. Halsey

Zespół zdradził też, że jeden z utworów powstał we współpracy z Edem Sheeranem. Wspólnie napisaną piosenką jest "Make It Right".



Wideo BTS (방탄소년단) - Make It Right [Audio - Map of Soul : Persona]

Na cały album składa się siedem kawałków. Siedmioosobowy boysband tak komentował najnowsze wydawnictwo:



"Znajdujemy siłę i szczęście w każdej chwili. Daliście nam tyle miłości, a teraz chcemy poznać jeszcze bardziej naszych fanów. Wypełniliśmy nasz album prawdziwymi uczuciami i wiadomościami, które chcemy wam przekazać".



Płyta jest szóstym minialbumem grupy. Oprócz nich, BTS mają też na koncie kilka albumów studyjnych.



Wideo BTS (방탄소년단) 'DNA' Official MV