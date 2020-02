BTS prezentuje nowy teledysk. Zobacz klip do utworu "ON"

Południowokoreańska grupa K-popowa zaprezentowała teledysk do utworu "ON".

BTS to jeden z najpopularniejszych zespołów K-popowych /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

BTS to najpopularniejszy k-popowy boysband. W 2017 roku grupa znalazła się na piątej pozycji stworzonej przez magazyn "Forbes" listy najbardziej wpływowych osobistości w Korei. Już rok później zespół uplasował się na jej szczycie.



Reklama

21 lutego zespół wydał kolejną płytę "Map of the Soul: 7".

Ten album to kontynuacja zaprezentowanego w 2019 r. minialbumu "Map of the Soul: Persona", który światło dzienne ujrzał 12 kwietnia.

Jak od jakiegoś czasu zapowiadano, płyta ta ma być "początkiem czegoś nowego" w karierze popularnej grupy.

"Map of the Soul: 7" promuje m.in. utwór "ON", do którego grupa stworzyła również teledysk. Klip jest już dostępny w sieci.

Clip BTS ON

Na albumie znajdzie się łącznie dwadzieścia premierowych kompozycji, z czego kilka z nich powstało we współpracy z największymi gwiazdami muzyki popularnej.



BTS znany jest także jako Beyond The Scene. K-popowa grupa działa od 2013 roku. W skład zespołu wchodzi siedem osób. 12 czerwca 2013 ukazał się ich debiutancki singel "2 Cool 4 Skool". Nazwa ich oficjalnego fanklubu to A.R.M.Y (Adorable Representative M.C for Youth).