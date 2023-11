Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów naprawdę nazywa się Gabriela Nowak-Skyrpan. Do połowy 2021 r. bryska w teledyskach nie pokazywała swojej twarzy, tłumacząc to introwertyzmem.

Przez długi czas kryła się za różową peruką, ale w ostatnim czasie wychodzi do świateł reflektorów (była jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie , pojawiła się na koncertach "100 lat Disneya" w Polsacie czy Magicznym Zakończeniu Wakacji w Kielcach). Jej przeboje "Odbicie" i "Mam kogoś lepszego" notują wielomilionowe odtworzenia.

bryska i nowa płyta "biorę wdech (hikikomori)"

Wypuszczona właśnie piosenka "echo" ( posłuchaj! ) to kolejna zapowiedź drugiego albumu "biorę wdech (hikikomori)", który ukaże się 24 listopada.

"'echo' to wielowymiarowa piosenka. Ma wiele motywów muzycznych, jak i tematycznych. Opowiada o miłości, o kontaktach między ludźmi, o 'sygnałach', jakie do siebie wysyłają. Porównałam te sygnały do echolokacji - sposobu jakim porozumiewają się nietoperze. A 'fałszywe jaskółki' w tekście piosenki są niczym innym jak metaforą ulotności uczuć" - mówi o swoim najnowszym utworze bryska.

Hikikomori (z tytułu płyty) to zjawisko odosobnienia we współczesnym świecie, polegające na gromadzeniu wokół siebie przedmiotów tak aby, jak najbardziej ograniczyć kontakt z otoczeniem. O hikikomori bryska śpiewa w nowych utworach, ale i osobiście prezentuje na okładce płyty pływając w akwarium ustawionym w "bryskim" pokoju.

"Album ten wypełniłam kontrastami, które spierały się we mnie od jakiegoś czasu. Tym co kolorowe - miłością, radością, marzeniami i tym co mroczne - smutkiem, samotnością. Wyraziłam to w jedynej formie, jakiej potrafię - dźwiękiem, słowem, obrazem. Wzięłam wdech i nauczyłam się oddychać na nowo... nie tylko wynurzając się z tego akwarium na sesji okładkowej" - mówi bryska.

Każda z edycji płyty będzie miała własną, inną od pozostałych poligrafię, a do wersji deluxe dołączony będzie 24 stronicowy booklet, w którym bryska interpretuje swoje piosenki... makijażami. Poza znanymi już utworami ("California Boy (jjjerk)", "Miss Americana" czy "Carie"), znajdą się tam zupełnie premierowe utwory w języku polskim i angielskim, w tym najnowszy singel "echo".

Kim jest bryska?

W zaledwie 15 miesięcy od wydania debiutanckiego singla pokonała drogę, jaka niedawno wydawała się jeszcze nieosiągalna. W tak krótkim czasie udało jej się wylansować aż cztery przeboje w radiowym TOP5 Airplaya - "lato (pocałuj mnie)", "odbicie", "mam kogoś lepszego" i "Samba" wraz z niemieckim duetem YouNotUs.

Młoda wokalistka przez wiele osób została obwołana nadzieją polskiej sceny. Poza własną twórczością pisze również dla innych wykonawców - współtworzyła materiał na płytę "Aquaria" Dody , w tym przeboje "Melodia ta" i "Wodospady".

- Ja to bym w ogóle nie nazwała się nadzieją. To mnie stresuje, bo uważam się za zwykłą, normalną osobę, która robi muzykę i lubi ją robić - przekonuje bryska w rozmowie z Interią.

Jej twórczość to mieszanka indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej. Debiutancka płyta "Moja ciemność" uzyskała już status platyny za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy. W dorobku ma też piosenkę "You Were In Love", która została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do filmu "365 dni: Ten dzień" na podstawie erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Wokalistka zdobyła też nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.