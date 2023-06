Bryska, a tak naprawdę Gabriela Nowak-Skyrpan, od kilkunastu miesięcy jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich wokalistek. Na swoim koncie ma kilka radiowych przebojów, m.in. "Mam kogoś lepszego", "Lato (Pocałuj mnie)", "Odbicie", "Samba" czy "Kraksa".

Poza tym 22-latka miała swój wkład także w ostatnie przeboje Dody z albumu "Aquaria" - "Melodia ta" czy "Wodospady", które to współtworzyła.

Instagram Post Rozwiń

Fani mogą oglądać ją w różowej peruce, której nigdy nie ściąga. Teraz - ku uciesze swoich obserwatorów - zrobiła wyjątek.

Reklama

"Kiedy peruka w praniu" - napisała pod zdjęciami, na których zaprezentowała swoje naturalne, blond włosy.

Tak Bryska wygląda bez peruki. Fani w szoku!

Instagram Post Rozwiń

Komentujący nie mają wątpliwości. Najchętniej oglądaliby Bryską tylko w naturalnym wydaniu!

"Peruka do kosza! Teraz tylko tak; Blond to twój kolor!; Jejku, cudnie ci w tym blondzie!; Omg! Jak przepięknie wyglądasz, Gabi!; Jaka śliczna! Czy to już czas na zrzucenie peruki?; O kurczę! Obłędnie wyglądasz" - piszą jej fani.

Czy Bryska posłucha swoich miłośników i raz na zawsze pozbędzie się różowej peruki? Czas pokaże.