Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów naprawdę nazywa się Gabriela Nowak-Skyrpan. Do połowy 2021 r. bryska w teledyskach nie pokazywała swojej twarzy, tłumacząc to introwertyzmem.

Przez długi czas kryła się za różową peruką, ale w ostatnim czasie wychodzi do świateł reflektorów (była jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie , pojawiła się na koncertach "100 lat Disneya" w Polsacie czy Magicznym Zakończeniu Wakacji w Kielcach). Jej przeboje "Odbicie" i "Mam kogoś lepszego" notują wielomilionowe odtworzenia.

bryska izoluje się od świata. Zobacz teledysk "Hikikomori"

Utwór "Hikikomori" ( posłuchaj! ) zapowiada nadchodzący drugi album "biorę wdech (hikikomori)", który ukaże się 24 listopada.

Hikikomori to powszechne w Japonii zjawisko izolowania się od świata zewnętrznego, polegające na gromadzeniu wokół siebie przedmiotów i ograniczaniu do minimum kontaktów z innymi. Kryjąca się pod różową peruką wokalistka przyzwyczaiła fanów do wplatania w przebojowe melodie tematów poważnych.

Bajkowa sceneria - różowy pokój pełen przedmiotów, z których każdy ma swoją historię, z ustawionym na środku akwarium z pływającą bryską - wszystko to stworzyło okładkę płyty, a w zasadzie trzy różne okładki, bo każda wersja albumu "biorę wdech (hikikomori)" (CD, CD Deluxe, LP) posiada odrębną szatę graficzną.

"Album ten wypełniłam kontrastami, które spierały się we mnie od jakiegoś czasu. Tym co kolorowe - miłością, radością, marzeniami i tym co mroczne - smutkiem, samotnością. Wyraziłam to w jedynej formie, jakiej potrafię - dźwiękiem, słowem, obrazem. Wzięłam wdech i nauczyłam się oddychać na nowo... nie tylko wynurzając się z tego akwarium na sesji okładkowej" - mówi bryska.

Kim jest bryska?

W zaledwie 15 miesięcy od wydania debiutanckiego singla pokonała drogę, jaka niedawno wydawała się jeszcze nieosiągalna. W tak krótkim czasie udało jej się wylansować aż cztery przeboje w radiowym TOP5 Airplaya - "lato (pocałuj mnie)", "odbicie", "mam kogoś lepszego" i "Samba" wraz z niemieckim duetem YouNotUs.

Młoda wokalistka przez wiele osób została obwołana nadzieją polskiej sceny. Poza własną twórczością pisze również dla innych wykonawców - współtworzyła materiał na płytę "Aquaria" Dody , w tym przeboje "Melodia ta" i "Wodospady".

- Ja to bym w ogóle nie nazwała się nadzieją. To mnie stresuje, bo uważam się za zwykłą, normalną osobę, która robi muzykę i lubi ją robić - przekonuje bryska w rozmowie z Interią.

Jej twórczość to mieszanka indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej. Debiutancka płyta "Moja ciemność" uzyskała już status platyny za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy. W dorobku ma też piosenkę "You Were In Love", która została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do filmu "365 dni: Ten dzień" na podstawie erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Wokalistka zdobyła też nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.