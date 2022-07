Brymir: Album "Voices In The Sky" w szczegółach

Płytę "Voices In The Sky" wyprodukował Viktor Gullichsen, wokalista Brymir. Nagrania odbyły się w studiu JKB. Za mastering nowego albumu kwintetu z Helsinek odpowiadał Tony Lindgren ze szwedzkiego studia Fascination Street. Okładkę pierwszego od trzech lat materiału Finów zaprojektował rodzimy artysta Tuomas Valtanen.

"Voices In The Sky" będzie pierwszym albumem Brymir w barwach austriackiej Napalm Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną). Premiera odbędzie się 26 sierpnia.

Dodajmy, że w składzie Brymir figuruje Joona Björkroth, gitarzysta popularnej fińskiej formacji Battle Beast spod znaku heavy / power metalu i hard rocka.



Nowe dokonanie Finów wzbogaci także wieńcząca płytę przeróbka "Diabolis Interium" szwedzkich blackmetalowców z Dark Funeral.

Muzyka wykonywania przez Brymir to uwspółcześniony, melodyjny death metal, który powinien przypaść do gustu fanom Ensiferum, Wintersun czy Children Of Bodom. W twórczości grupy nie brakuje też pierwiastków symfonicznego metalu, muzyki klasycznej oraz ludowej.

Teledysk do utworu tytułowego z longplaya "Voices In The Sky" Brymir możecie zobaczyć poniżej:

Wideo BRYMIR - Voices In The Sky (Official Video) | Napalm Records

Oto program albumu "Voices In The Sky":

1. "Voices In The Sky"

2. "Forged In War"

3. "Fly With Me"

4. "Herald Of Aegir"

5. "Rift Between Us"

6. "Landfall"

7. "Borderland"

8. "Far From Home"

9. "Seeds Of Downfall"

10. "All As One"

11. "Diabolis Interium" (przeróbka Dark Funeral ).