Brujeria: nowy singel "COVID-666"

Death / grindcore'owcy z grupy Brujeria wypuścili właśnie kolejny singel.

Zespół Brujeria opublikował utwór o koronawirusie /materiały prasowe

Cyfrowy singel "COVID-666" ukazał się nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

"Koronawirus to diabelska zaraza, zesłana, by oczyścić wszelką ludzkość i pozostawić ocalałych bez pracy i pieniędzy, a także przenieść całe życie na ziemi do mediów społecznościowych! Zaś co do jasnej strony tego wszystkiego, teraz możemy przynajmniej pójść na zakupy i nie wystraszyć wszystkich na śmierć!" - zauważają członkowie grupy Brujeria w nawiązaniu do noszonych przez zespół chust zakrywających twarze.

Singel wyprodukował i opatrzył okładką frontman Juan Brujo.

Poza utworem tytułowy na singlu znalazła się także kompozycja "Cocaina".

Przypomnijmy, że w poczynania powstałego w Meksyku, a stacjonującego obecnie w Los Angeles zespołu Brujeria, wmieszani są muzycy znani m.in. z brytyjskich grupy Carcass i Napalm Death.

Teledysk "COVID-666" możecie zobaczyć poniżej: