Bruce Springsteen: Nowa płyta "Western Stars" w czerwcu. Posłuchaj "Hello Sunshine"

14 czerwca premierę będzie miał nowy album Bruce'a Springsteena "Western Stars". Płytę zapowiada singel "Hello Sunshine".

Bruce Springsteen nagrał nową płytę z pomocą żony Patti Scialfy /Taylor Hill /Getty Images

Bruce Springsteen tym razem inspirował się popowymi albumami artystów z południowej Kalifornii wydanymi w latach 60. i 70. Materiał na "Western Stars" powstawał głównie w domowym studiu nagraniowym "Bossa" w New Jersey.

"Ta płyta to swego rodzaju powrót do moich albumów opartych na historiach ciekawych postaci i kinowych, orkiestrowych aranżacjach" - mówi sam Bruce Springsteen.



13 piosenek, które znajdą się na "Western Stars", to opowieści pełne typowo amerykańskich odniesień, dotyczące izolacji i wspólnoty, tęsknoty za domem i nadziei, rozgrywające się na autostradach i pustynnych obszarach.

Przy tworzeniu albumu Springsteen współpracował z Ronem Aniello (bas, klawisze, inne instrumenty), Patti Scialfą (wokale), Jonem Brionem i innymi muzykami, dzięki którym na płycie usłyszymy między innymi instrumenty smyczkowe i dęte.



Pierwszym singlem promującym album jest "Hello Sunshine", do którego powstało tekstowe wideo.



Clip Bruce Springsteen Hello Sunshine (Lyric Video)

Oto szczegóły płyty "Western Stars":



1. "Hitch Hikin'"

2. "The Wayfarer"

3. "Tucson Train"

4. "Western Stars"

5. "Sleepy Joe's Café"

6. "Drive Fast (The Stuntman)"

7. "Chasin' Wild Horses"

8. "Sundown"

9. "Somewhere North of Nashville"

10. "Stones"

11. "There Goes My Miracle"

12. "Hello Sunshine"

13. "Moonlight Motel".

