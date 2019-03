Britney Spears w magicznym świecie: Powstaje musical "Once Upon a One More Time"

Jesienią tego roku na chicagowską scenę trafi musical oparty na przebojach Britney Spears. Będzie to dobra okazja do uczczenia 20. rocznicy ukazania się pierwszego albumu księżniczki muzyki pop. Przedstawienie będzie wystawiane w Chicago, ale w planach jest też podbicie Broadwayu.

Jesienią 2019 roku w Chicago zostanie zaprezentowany musical oparty na przebojach Britney Spears /JB Lacroix/WireImage /Getty Images

Spektakl, którego podstawą będą 23 utwory Britney Spears, w tym jej największe przeboje, będzie nosił tytuł "Once Upon a One More Time".

"Dawno, dawno temu Kopciuszek, Królewna Śnieżka i inne bajkowe księżniczki spotkały się w klubie z książkami, kiedy tchórzliwa wróżka matka chrzestna sprowokowała wydarzenia na królewskim dworze" - czytamy na oficjalnej stronie wokalistki.

Tekst został zaczerpnięty z książki ''Mistyka kobiecości'' Betty Friedan. Pozycja ta zainicjowała w Stanach drugą falę feminizmu. Autorka pokazała realia życia wielu Amerykanek w latach 50. - kobiet niepracujących, zajmujących się wychowaniem dzieci i domem na przedmieściach. Uświadomiła wtedy milionom Amerykanek, że kobiety także mają swoje potrzeby i że masowe "udomowienie" ich jest katastrofalne dla całego społeczeństwa.



"Jestem niezwykle podekscytowana musicalem z moimi piosenkami, a w szczególności takim, którego akcja rozgrywa się w magicznym świecie pełnym postaci, na których się wychowałam, które kocham i uwielbiam. To spełnienie moich marzeń!" - powiedziała Britney Spears.



Fabuła nie będzie skupiać się na życiu prywatnym artystki, nie będzie też w żaden sposób z nią powiązana. Głównymi bohaterkami musicalu mają być znane wszystkim księżniczki, m.in. Kopciuszek i Śpiąca Królewna.

Reżyserią musicalu zajęła się Kristin Hanggi wraz z choreografami Keone & Mari Madrid. Premierę spektaklu "Once Upon a One More Time" zaplanowano na 29 października w Chicago.



Britney Spears to amerykańska piosenkarka muzyki pop i dance, tancerka, obecna w przemyśle rozrywkowym od 1992 r., uznawana za ikonę kultury masowej schyłku XX wieku. Ze względu na duże sukcesy muzyczne nazywana jest "Księżniczką Popu".

Debiutowała w 1992 r. jako aktorka musicalowa w teatrze Off-Broadway, a także reklamowa. W 1998 r. rozpoczęła karierę w branży muzycznej, nagrywając debiutancki album "Baby One More Time", który sprzedał się łącznie w nakładzie ponad 20 mln egzemplarzy na całym świecie. Druga płyta, "Oops!... I Did It Again", również figuruje w Księdze Rekordów Guinessa jako "najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii".



Od 2003 r. Britney ma swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame, gdzie jest najmłodszą artystą. Wokalistka zajmuje 39. miejsce na liście 200 najlepszych artystów wszech czasów według "Billboardu". Wiele współczesnych piosenkarek takich jak Lady Gaga, Lana Del Rey, Selena Gomez, Fergie czy Miley Cyrus wymieniało ją jako swoje źródło inspiracji.