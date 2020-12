Britney Spears obcięła włosy. To symbol jej przemiany podczas walki z ojcem

39-letnia piosenkarka nie ma ostatnio najłatwiejszego okresu w życiu. Walczy w sądzie z własnym ojcem. Zmiana fryzury ma symbolizować nowy rozdział w jej życiu. Taki, w którym to tylko ona decyduje o tym, co się z nią dzieje i nie jest ubezwłasnowolniona.

Britney Spears walczy w sądzie z ojcem / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Blondwłosa gwiazda walczy w sądzie o odzyskanie pieczy nad swoim majątkiem.

W 2008 roku została bowiem ubezwłasnowolniona przez własnego ojca ze względu na fatalny stan psychiczny, w jakim wówczas się znajdowała - między innymi z powodu rozwodu, który w 2007 roku wzięła z Kevinem Federlinem.

Jej nazwisko było w tym czasie odmieniane przez wszystkie przypadki. Kuracje odwykowe Britney Spears, awantury z paparazzi i utrata opieki nad dwójką dzieci - tym wówczas żyły media. Od tego czasu jednak zmieniło się tak wiele, że piosenkarka postanowiła odzyskać prawa do zarządzania tym, co należy do niej. Ale batalia okazała się wcale nie taka łatwa do wygrania.

Prowadzący sprawę Britney Spears prawnik, Samuel Ingham, nie zamierza ustępować pola. Zwłaszcza, że w listopadzie sąd nie wydał oczekiwanego przez niego wyroku, tylko częściowo zgadzając się na oczekiwania gwiazdy. Stanęło na tym, jej majątkiem współrządzić będzie firma Bessemer Trust. Zaznaczono jednak, że nie jest wykluczone anulowanie ubezwłasnowolnienia gwiazdy.

Walka zatem trwa. 68-letni ojciec gwiazdy, Jamie Spears twierdzi, że kocha ją nad życie. W CNN powiedział, że bardzo za nią tęskni. "Kiedy członek rodziny potrzebuje specjalnej opieki i ochrony, rodziny muszą zintensyfikować swoje działania, tak jak robiłem to przez ostatnie ponad 12 lat, aby bezwarunkowo chronić i nadal kochać Britney" - tłumaczył swoje zachowanie.

Tymczasem relacja Britney Spears jest skrajnie inna. Nie dość, że otwarcie mówi, że boi się własnego ojca, to jeszcze unika z nim kontaktu od sierpnia.

Nowa krótka fryzura, która już zyskała grono fanów na profilu instagramowym artystki ma symbolizować nowy początek.