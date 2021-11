Brit Awards 2022 bez podziału na kategorie męskie i kobiece. To przełom w historii

Zamiast istniejących od początku Brit Awards, czyli od roku 1977, kategorii najlepszy brytyjski artysta solowy i najlepsza brytyjska artystka solowa, będzie jedna nagroda dla najlepszego brytyjskiego solowego artysty/artystki, i analogicznie będzie z kategoriami dla zagranicznych artystów solowych.



Organizatorów Brit Awards już od kilku lat wzywano, by zlikwidować podział na kategorie męskie i kobiece. W szczególności robił to Sam Smith, który określa się jako osoba niebinarna i który w 2014 r. i 2015 r. otrzymał trzy nagrody - choć wszystkie trzy w kategoriach, gdzie i tak nie było podziału na płcie.

Jak oświadczyli organizatorzy, zmiana ta pozwoli doceniać artystów "wyłącznie za ich muzykę i pracę, a nie za to, jak zdecydują się identyfikować lub jak inni mogą ich postrzegać, co jest częścią zobowiązania The Brits do ewolucji wydarzenia w ten sposób, aby było ono tak inkluzywne i tak znaczące, jak to tylko możliwe".



To nie wszystkie zmiany, bo od najbliższej edycji powrócą cztery kategorie - dla najlepszych wykonawców muzyki rockowej/alternatywnej, hip hop/grime/rap, dance oraz pop/R'n'B - których zwycięzcy będą wyłaniani w głosowaniu publiczności. Następna ceremonia rozdania Brit Awards odbędzie się 8 lutego 2022 r. w O2 Arena w Londynie.

