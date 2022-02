Tegoroczne Brit Awards odbyły się niedługo po szczycie zakażeń w Wielkiej Brytanii oraz zniesieniu wszelkich obostrzeń na Wyspach. Przebywający na wydarzeniu nie muszą nosić masek, niewymagany jest również dystans społeczny. Hala O2 w Londynie wypełniła się w pełni.

Zasadniczą zmianę przeszła również sama gala. Po raz pierwszy w historii Brit Awards zlikwidowano podział na kategorie męskie i żeńskie - przyznawana jest jedna nagroda dla najlepszego wykonawcy.

To jednak nie wszystko, bo od najbliższej edycji powrócą cztery kategorie - dla najlepszych wykonawców muzyki rockowej/alternatywnej, hip hop/grime/rap, dance oraz pop/R'n'B - których zwycięzcy będą wyłaniani w głosowaniu publiczności.

Brit Awards 2022: Gwiazdy na czerwonym dywanie

Brit Awards 2022. Kto największym wygranym wieczoru?

Najwięcej statuetek i to w najważniejszych kategoriach zgarnęła Adele. Wokalistka wieczór zakończyła z trzema nagrodami, które zdobyła w kategoriach: utwór roku, artysta roku i płyta roku.



Podczas odbierania statuetki wokalistka zasugerowała, że nie utożsamia się ze zmianami dotyczącymi kategorii i likwidacją podziału na płci. "Uwielbiam być artystką" - krzyknęła ze sceny. Nagrodę za płytę roku wokalistka zadedykowała swojemu synowi oraz producentowi Inflo.



Adele na koncercie z okazji premiery płyty "30". Zobacz zdjęcia z "Adele: One Night Only"

Brytyjska gwiazda przegrała jedynie w kategorii najlepszy artysta pop/R&B, w której wygrała Dua Lipa. Nagrodę specjalną dla autora roku przyznano Edowi Sheeranowi. W najważniejszych kategoriach międzynarodowych triumfowali: Olivia Rodrigo (utwór), Billie Eilish (artysta) oraz Silk Sonic (zespół).

Wpadka Anne-Marie na Brit Awards 2022

Podczas gali wystąpili: Adele (wykonała utwór "I Drink Wine"), Ed Sheeran ("Bad Habits", "The Joker And The Queen"), Liam Gallagher (zaprezentował nowy singel "Everything's Electric"), Sam Fender, Dave, Little Simz oraz Anne-Marie.

Ta ostatnia już na początku swojego występu z KSI i Digital Farm Animals zaliczyła wpadkę. Brytyjka, gdy schodziła z przygotowanych dla niej schodów, potknęła się i upadła na kolana. Wokalistka jednak nie przestała śpiewać i dokończyła swój występ.



Chwilę później Anne-Marie zakpiła z całej sytuacji i napisała na Twitterze: "i tak nie potrzebowałam lewej kostki".



Poniżej możecie zobaczyć, co stało się na scenie podczas występu wokalistki:

Lista zwycięzców Brit Awards 2022:

Płyta roku: Adele - "30"

Artysta roku: Adele

Utwór roku: Adele - "Easy On Me"

Autor roku: Ed Sheeran

Najlepszy artysta pop/R&B: Dua Lipa

Najlepsza artysta dance/muzyka elektroniczna: Becky Hill

Najlepszy nowy artysta: Little Simz

Najlepszy artysta rock/alternatywa: Sam Fender

Najlepszy artysta hip hop/grime: Dave

Najlepszy zespół: Wolf Alice

Międzynarodowy zespół roku: Silk Sonic

Międzynarodowy artysta roku: Billie Eilish

Międzynarodowy utwór roku: Olivia Rodrigo - "good 4 u".