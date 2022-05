"Otro lugar" to hiszpańskojęzyczna wersja piosenki, która pierwotnie ukazała się jako "Another World" na solowym albumie Briana May z 1998 r. (to wydawnictwo również nosi tytuł "Another World"). Nowa odsłona kompozycji znalazła się na odświeżonej wersji tego krążka, który miał premierę w kwietniu. "To specjalny prezent dla hiszpańskiego świata, który zawsze był niesamowicie dobry dla Queen i dla mnie" - wyjaśnił May.

Piosence towarzyszy teledysk, do którego zdjęcia kręcono w różnych miejscach na Teneryfie. Wyprawa na największą z Wysp Kanaryjskich była dla niego podróżą sentymentalną. Muzyk, który z wykształcenia jest astronomem, prowadził tam bowiem badania do swojego doktoratu.

Wielu cennych danych dostarczyło mu obserwatorium Teide, gdzie May pracował w latach 1971-1972. I z tego właśnie miejsca zobaczymy wiele bardzo pięknych ujęć w teledysku. Mogą one robić wrażenie, gdyż placówka znajduje się na wysokości 2 390 m n.p.m.

Rozmawiając z serwisem Express.co.uk, May zwierzył się, że wymarzoną dla niego śmiercią byłoby umrzeć w lesie sosnowym, który otacza obserwatorium, "bo z tego miejsca jest najbliżej do raju".

Z powodu kariery muzycznej May przerwał studia doktoranckie. W 2007 r. dopiął jednak swego i obronił rozprawę pt. "Prędkości radialnych obłoków pyłu międzyplanetarnego".