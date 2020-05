Brian May (Queen) miał atak serca. Był bliski śmierci

Brian May z kultowego zespołu Queen wyznał, że przeszedł atak serca.

Brian May wyznał, że przeszedł atak serca /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Muzyk zdradził w nagraniu na Instagramie, że trafił do szpitala w stanie "bardzo bliskim śmierci".

Na początku maja w sieci pojawiły się informacje, że May trafił do szpitala w związku z kontuzją mięśnia, której nabawił się podczas prac w ogrodzie.



Jak się okazuje, 72-letni muzyk sam nie był świadomy tego, w jak niebezpiecznej sytuacji się znalazł.



"Mówiłem wam, że to naderwany mięsień i tak właśnie mnie zdiagnozowano. Myśleliśmy, że to był taki dziwny wypadek w ogrodzie" - tłumaczył.



Wideo instagram

"Wszyscy mówią, że mam świetne ciśnienie krwi i utrzymuję dobrą formę, jeżdżę na rowerze, pilnuję dobrej diety. W trakcie całej sagi o bólu tyłka miałem mały zawał serca. Mówię 'mały', bo nie odczuwałem tego jakoś strasznie. To było około 40 minut bólu w klatce piersiowej. To uczucie drętwienia w ramionach i pocenie się. Mój wspaniały lekarz zawiózł mnie do szpitala i miałem zrobione prześwietlenie" - opowiadał dalej.

Późniejsze badanie wykazało, że May ma zatory oraz uszkodzone trzy tętnice. Obecnie przechodzi rehabilitację i z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. "W każdym razie, nie umarłem" - podsumował.