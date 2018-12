Brawurowe wykonanie hymnu przez siedmiolatkę. Znów zachwyciła (WIDEO)

7-letnia Malea Emma po raz kolejny oczarowała kibiców swoim wykonaniem amerykańskiego hymnu. Tym razem podczas spotkania Atlanty United z Portland Timbers.

Siedmiolatka wystąpiła przed finałem ligi MLS i zaprezentowała się przed ponad 70-tys. publicznością.

"Gratulacje Atlanta United. Co za mecz (Atlanta wygrała 2-0 - przyp. red.)! Jestem zaszczycona tym, że mogłam być częścią tego wspaniałego finału z rekordową, 73-tys. widownią. Dziękuje MLS za zaproszenie" - napisała na swoim Twitterze.

Nagranie ze śpiewającą 7-latką na Facebooku obejrzano prawie pół miliona razy.



To nie pierwszy raz, gdy Malea podbiła sieć swoim wykonaniem hymnu USA. Poprzednim razem wystąpiła podczas meczu LA Galaxy i Seattle Sounders. Pod wrażeniem małej dziewczynki był nawet Zlatan Ibrahimović.



Zobacz występ Malei Emmy :



Wideo