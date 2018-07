Brainstorm: Nowa płyta "Midnight Ghost"

Powermetalowcy z niemieckiego Brainstorm przygotowali nowy album.

Brainstorm przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Midnight Ghost", 12. płytę Brainstorm, wyda hamburska AFM Records. Datę premiery wyznaczono na 28 września.



"'Midnight Ghost' to album, który od zawsze chcieliśmy nagrać dla fanów i siebie. Każdy utwór, brzmienie, okładka... wszystko wydaje się idealne! Wszystko to ma w sobie tak niewiarygodną moc, że aż trudno to opisać. Według mnie, zdecydowanie jeden z najlepszych naszych albumów i jestem przekonany, że wejdziemy z nim na nowy poziom" - zachwala Andy F. Franck, wokalista Brainstorm.



Płytę wyprodukował Seeb Levermann (Orden Ogan, Rhapsody Of Fire). Okładkę zaprojektował Gyula Havancsak (m.in. Annihilator, Stratovarius).



Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD i na winylu. W specjalnym zestawie znajdzie się też koncertowe DVD "Scary Creatures Over Europe 2016".



Zobacz teledysk "The World To See" Brainstorm (poprzednia płyta "Scary Creatures" z 2016 r.):



Oto lista utworów albumu "Midnight Ghost":

1. "Devil's Eye"

2. "Revealing The Darkness"

3. "Ravenous Minds"

4. "The Pyre"

5. "Jeanne Boulet (1764)"

6. "Divine Inner Ghost"

7. "When Pain Becomes Real"

8. "The Four Blessings"

9. "Haunting Voices"

10. "The Path".