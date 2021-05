Brainstorm: Album "Wall Of Skulls" w szczegółach

Grupa Brainstorm z Niemiec nagrała nową płytę.

Zespół Brainstorm przygotował nowy album /materiały prasowe

"Wall Of Skulls", 13. album studyjny w 30-letniej karierze niemieckich powermetalowców, trafi na rynek 20 sierpnia nakładem rodzimej AFM Records.

Wytwórnia z Hamburga szykuje wersję CD, edycje winylowe, specjalny boks oraz odsłonę cyfrową.

Płyta dostępna będzie także z bonusowym, koncertowym materiałem Blu-ray.

W utworze "Turn Off The Light" wystąpił gościnnie Sebastian "Seeb" Levermann, wokalista Orden Ogan, a w numerze "Escape The Silence" Peavy Wagner, frontman Rage.

Teledysk "Escape The Silence" Brainstorm możecie zobaczyć poniżej:

Clip BrainStorm Escape The Silence - ft. Peavy Wagner

Na albumie "Wall Od Skulls" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Chamber Thirteen"

2. "Where Ravens Fly"

3. "Solitude"

4. "Escape The Silence"

5. "Turn Off The Light"

6. "Glory Disappears"

7. "My Dystopia"

8. "End Of My Innocence"

9. "Stigmatized (Shadows Fall)"

10. "Holding On"

11. "I, The Deceiver".