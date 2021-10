Bornholm z nowym albumem. Kiedy premiera "Apotheosis"?

"Apotheosis" będzie już piątym albumem budapeszteńskiego kwartetu spod znaku pagan / black metalu, a zarazem pierwszym materiałem Węgrów w barwach nowego wydawcy - austriackiej Napalm Records.

Pierwszą od pięciu lat płytę Bornholmu zarejestrowano i zmiksowano w węgierskim SuperSize Recording Studio pod okiem Viktora Scheera. Mastering wykonał Maor Appelbaum, mieszkający w Los Angeles, uznany fachowiec izraelskiego pochodzenia, z którego talentu korzystają m.in. Dream Theater, Candlemass, Faith No More, Halford, Mayhem, Therion i wielu innych.

Nowy longplay Węgrów ujrzy światło dzienne 5 listopada w wersji CD (digipack) oraz w edycji winylowej.

Dodajmy, że w szeregach Bornholmu figuruje György "Carrion" Farkas, basista kultowej węgierskiej grupy Tormentor.

Nowej kompozycji "Spiritual Warfare" Bornholmu możecie posłuchać poniżej:

Clip Spiritual Warfare (Lyric Video)

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego na początku września utworu "I Am War God":

Clip I Am War God

Oto program albumu "Apotheosis":

1. "I Divine"

2. "My Evangelium"

3. "Sky Serpents"

4. "The Key To The Shaft Of The Abyss"

5. "Black Shining Cloaks"

6. "Spiritual Warfare"

7. "Darkened Grove"

8. "To The Fallen"

9. "I Am War God"

10. "Apotheosis"

11. "Enthronement".